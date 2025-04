Olympia 2024, Zeitplan: Wer zeigt / überträgt alle Wettbewerbe und Entscheidungen von Tag 4 der Olympischen Spiele in Paris heute live im Free-TV und Livestream?

Bei den Olympischen Spielen in Paris steht heute der vierte Wettkampftag an. SPOX verrät, welche Wettbewerbe und Medaillenentscheidungen anstehen und wie Ihr sie live im Free-TV und Livestream verfolgen könnt.

Am heutigen Dienstag, den 30. Juli, geht es bei den Olympischen Spielen im Rahmen des vierten Wettkampftags ordentlich zur Sache. Wieder einmal stehen zahlreiche Gold-, Silber- und Bronzemedaillen auf dem Spiel. Es erwarten uns insgesamt 14 Medaillenentscheidungen.

Die deutschen Basketballer sind unter anderem in ihrem zweiten Gruppenspiel gegen Brasilien im Einsatz. Um 21 Uhr geht es los. Darüber hinaus treten Tim Hellwig, Lasse Lührs und Jonas Schomburg im Triathlon-Einzel sowie Sven Schwarz im 800 m Freistil der Männer um Edelmetall an. Auch Alexaner Zverev, Titelverteidiger im Tennis, ist um ca. 14 Uhr gegen den Tschechen Tomas Machac in der zweiten Runde gefragt.