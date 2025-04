Olympia 2024 in Paris: Warum gibt es bei den Frauen keinen Zehnkampf?

Bei den Olympischen Spielen in Paris können die Männer Medaillen im Zehnkampf absahnen, nicht jedoch die Frauen, da es den Wettbewerb für die Frauen gar nicht gibt. Doch warum eigentlich?

Die Olympischen Spiele in Paris sind bereits seit ein paar Tagen im Gange. Eine Menge Medaillen wurden bereits verteilt, um einen Haufen wird noch gekämpft. So unter anderem auch im Zehnkampf, jedoch bekommen in der Leichtathletik-Disziplin nur die Männer die Chance, Edelmetall zu holen - für Frauen gibt es den Wettbewerb nämlich nicht.

Doch warum eigentlich? Im Folgenden gibt es die Antwort.