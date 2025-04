Olympia 2024 in Paris, Fahnenträger der Nationen: Wer führt Deutschland und Frankreich an?

Die Olympischen Spiele 2024 rücken von Tag zu Tag näher. Hier erfahrt Ihr, wer bei der großen Eröffnungszeremonie die deutschen und französischen Fahnen tragen wird.

Nach der Fußball-Europameisterschaft in Deutschland geht es im Sport spektakulär weiter. In Paris finden vom 26. Juli bis 11. August die Olympischen Spiele 2024 statt. Athletinnen und Athleten aus 205 verschiedenen Ländern kämpfen in diesem Zeitraum um Gold-, Silber- und Bronzemedaillen für ihr Land. Insgesamt stehen 329 Wettkämpfe an.

Eröffnet werden die Olympischen Spiele auch in diesem Jahr mit einer spektakulären Eröffnungszeremonie, bei der die Athletinnen und Athleten präsentiert werden, wobei wenigen ausgewählten Stars die Ehre zuteil wird, die Fahne ihrer Länder zu tragen.

Hier erfahrt Ihr, wer die Fahnenträger bei Deutschland und Gastgeber Frankreich sind.