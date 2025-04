Olympia 2024, Handball: Wo läuft Deutschland vs. Schweden heute live im Free-TV und Livestream?

Für die deutsche Handball-Auswahl geht die Reise bei den Olympischen Spielen in Paris heute mit einem Gruppenspiel gegen Schweden los. Ihr wollt wissen, wo das Duell live im Free-TV und Livestream gezeigt / übertragen wird? Hier erfahrt Ihr es.

Am heutigen Samstag (27. Juli) findet in der Arena Paris Sud 6 in Paris das Handball-Gruppenspiel zwischen Deutschland und Schweden statt. Die Partie der Gruppe A geht um 19 Uhr los.