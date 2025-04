Olympia 2024, Handball: Wo läuft Deutschland vs. Kroatien heute live im Free-TV und Livestream?

Für die Handball-Nationalmannschaft geht die Vorrunde heute mit einem Duell gegen Kroatien weiter. SPOX verrät, wie Ihr die Begegnung live im Free-TV und Livestream sehen könnt.

Das DHB-Team steht nach zwei Siegen bei den Olympischen Spielen in Paris bei perfekten vier Punkten und möchte die Serie am heutigen Mittwoch, den 31. Juli, gerne fortsetzen. Leicht wird es nicht, denn das Team von Bundestrainer Alfred Gislason muss gegen die Kroaten ran. Das Duell geht um 11 Uhr los und wird in der Arena Paris Sud 6 absolviert.