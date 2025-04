Olympia 2024, Handball: Wo läuft Deutschland vs. Kroatien heute live im Free-TV und Livestream?

Das olympische Turnier geht für die deutschen Handballer heute mit einem Vorrundenspiel gegen Kroatien weiter. Hier erfahrt Ihr, wo das Duell live im Free-TV und Livestream läuft.

30:27-Sieg gegen Schweden und 37:26-Sieg gegen Japan - so liest sich die bisherige Bilanz der deutschen Handball-Nationalmannschaft bei den Olympischen Spielen in Paris. Am heutigen Mittwoch, den 31. Juli, geht es für das Team von Bundestrainer Alfred Gislason weiter mit einem Vorrundenspiel gegen Kroatien. Um 11 Uhr geht es los, gespielt wird wieder in der Arena Paris Sud 6.