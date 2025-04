Olympia 2024, Frauen Fußball: Wo läuft Deutschland vs. Sambia heute live im Free-TV und Livestream?

Das DFB-Team der Frauen muss heute im Gruppenspiel bei den Olympischen Spielen gegen Sambia ran. Wo das Duell live im Free-TV und Livestream läuft, wird Euch in diesem Artikel erklärt.

Zwei Spiele haben die DFB-Frauen im Rahmen der Olympischen Spiele in Paris bereits bestritten, fehlt also nur noch eines. Und dieses findet am heutigen Mittwoch, den 31. August, gegen Sambia statt. Der Pfiff zum Anstoß ertönt um 19 Uhr, als Spielstätte dient dabei das Stade Geoffroy-Guichard, Saint Etienne.