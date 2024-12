München und Chicago Marathon heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt den Wettlauf im TV und Livestream?

Die gigantischen Marathons von München und Chicago stehen an. Mit SPOX erfahrt Ihr, wer die alljährlichen Laufevents live im TV und Livestream zeigt.

Am heutigen Sonntag, dem 13. Oktober, finden gleich zwei bedeutende Marathons statt. Das Event in München startet um 9 Uhr, während es in Chicago um 14 Uhr (deutsche Zeit) losgeht.

Der Chicago-Marathon steht auf der Liste der schnellsten Marathonveranstaltungen (ermittelt durch Addition der Streckenrekorde) auf Platz 2 weltweit.

Doch wo lassen sich beide Sportspektakel im TV und Livestream verfolgen? SPOX klärt auf.