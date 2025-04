Leichtathletik EM 2024, Gage und Preisgeld: Wie viel Geld bekommen die Sieger?

Die Leichtathletik-EM in Rom steht an. Ihr wollt wissen, was die Siegerinnen und Sieger für ihre Leistungen bekommen? Hier gibt es die Antwort.

Am 7. Juni wird im Olympiastadion in Rom die 26. Leichtathletik-EM eröffnet. Die Wettkämpfe in der italienischen Hauptstadt finden bis 12. Juni statt, 49 Entscheidungen stehen an. Deutschland schickt 111 Athletinnen und Athleten ins Rennen.

SPOX erklärt, wie hoch die Preisgelder bei der EM sind.