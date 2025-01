"Wir werden nach Hause fahren und uns schämen": Schweden erlebt bei der Handball-WM ein historisches Desaster

Portugal und Brasilien stehen im WM-Viertelfinale - die Mitfavoriten Schweden, Spanien und Norwegen erleben dagegen ein "Desaster".

Jim Gottfridsson tobte. "Es ist eine Katastrophe", schimpfte der Spielmacher der SG Flensburg-Handewitt. Hauptrunden-Aus? Nicht unter den Top acht bei einer WM? Das hat es für die stolzen Schweden seit 2015 nicht mehr gegeben. "Wir werden nach Hause fahren und uns schämen", sagte Nationaltrainer Michael Apelgren im schwedischen Fernsehen.

Das 24:27 gegen Brasilien, für den 32 Jahre alten Gottfridsson eines der "schlechtesten Spiele in meinem Leben", bedeutete für den EM-Dritten das vorzeitige Verpassen des Viertelfinals. "Es fühlt sich an, als würden wir Spieler mit einer Handbremse oder einem Ziegelstein im Schuh herumlaufen. So kann es nicht sein." Der ursprünglich als "Showdown von Oslo" eingeplante Hauptrundenabschluss gegen Norwegen am Sonntag wurde zum Trauerspiel.