Veszprem KC vs. SC Magdeburg, Handball Champions League heute live im Free-TV sehen: Wer zeigt / überträgt das Viertelfinale der HCL im TV und Livestream?

Der SC Magdeburg bestreitet heute sein Rückspiel gegen den Veszprem KC. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Duell live verfolgen könnt.

Im Viertelfinal-Rückspiel der Handball-Champions-League stehen sich am heutigen Donnerstag, den 1. Mai, der Veszprem KC und der SC Magdeburg gegenüber. Das Duell geht um 18.45 Uhr los und wird in der Veszprem Arena in Ungarn ausgetragen.

Das Hinrundenspiel vor einer Woche endete mit einem 26:26-Unentschieden.