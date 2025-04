THW Kiel vs. SC Magdeburg heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Handball Bundesliga im TV und Livestream

In der Handball Bundesliga empfängt am heutigen Mittwoch der THW Kiel den SC Magdeburg. Hier in diesem Artikel bekommt Ihr alle Informationen zum Spiel sowie zur Übertragung im TV und Livestream.

Nach der zurückliegenden Europameisterschaft steht in Handball-Deutschland wieder der Bundesliga-Alltag auf dem Plan. Am heutigen Mittwoch kommt es dabei zum absoluten Spitzenduell zwischen dem derzeit auf Platz fünf liegenden THW Kiel und Spitzenreiter SC Magdeburg.

"Jeder von uns weiß, wie wichtig dieses Spiel ist. Vielleicht ist es sogar das wichtigste der Saison, denn wir wollen in der Liga unseren Weg, den wir vor Weihnachten eingeschlagen haben, fortsetzen", erklärt Kiels Torhüter Samir Bellahcene vor dem Bundesliga-Restart.

Während es für die Kieler die erste Partie des Kalenderjahres ist, konnte sich Magdeburg am vergangenen Wochenende schon einspielen. Mit 34:24 siegte man am vergangenen Sonntag im DHB-Pokal gegen die Rhein-Neckar Löwen.