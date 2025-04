THW Kiel vs. SC Magdeburg, Final Four heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Handball Champions League Spiel um Platz 3 im TV und Livestream?

Der THW Kiel und der SC Magdeburg treten heute in der Champions League im Spiel um Platz 3 gegeneinander an. Wir zeigen Euch, wie sich das Final-Four-Spiel live im TV und Livestream mitverfolgen lässt.

In der Handball-Champions-League steigt am heutigen Sonntag, den 9. Juni, das deutsch-deutsche Spiel um Platz 3 zwischen dem THW Kiel und dem Deutschen Meister SC Magdeburg. Um 15 Uhr geht es los, gespielt wird in der Lanxess Arena in Köln.

Gestern scheiterten beide Bundesligisten im Halbfinale, die Kieler blieben gegen den FC Barcelona komplette chancenlos und verloren 18:30. Magdeburgs Halbfinale gegen Aalborg war dagegen viel spannender, am Ende fehlte nicht viel, 26:28 lautet das Endergebnis.