Im Finale des DHB-Pokals treffen heute THW Kiel vs. MT Melsungen aufeinander. SPOX verrät, wer das Endspiel live überträgt.

Am heutigen Sonntag, den 13. April, geht das Finale des DHB-Pokals über die Bühne. Um den Pokaltitel kämpfen in der Lanxess Arena in Köln THW Kiel und MT Melsungen. Die Partie beginnt um 15.35 Uhr.

Wer das DHB-Pokalfinale live im TV und Livestream zeigt, erfahrt Ihr hier.