SG Flensburg-Handewitt vs. SC Magdeburg, Handball Bundesliga heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt HBL im TV und Livestream?

Die SG Flendsburg-Handewitt empfängt den SC Magdeburg. Wie Ihr das Duell der HBL auf keinen Fall verpasst, erfahrt Ihr bei SPOX.

Ein echter Kracher steht am 6. Spieltag der Handball-Bundesliga an: Am heutigen Samstag (12. Oktober) gastiert der amtierende Meister und Pokalsieger SC Magdeburg beim Top-Team SG Flensburg-Handewitt. Der Anwurf soll um 15.45 Uhr in der Campushalle Flensburg stattfinden.

Wie Ihr das Spektakel in der Handball Bundesliga live im TV oder Livestream seht, wird im Folgenden erklärt.