"Er ist ein anderer Juri als vor drei Jahren": DHB-Star Knorr hat eine Wandlung hinter sich - und ist bei der Handball-WM in Top-Form

Juri Knorr ist Drehpunkt im Angriffsspiel der deutschen Handballer. In Dänemark präsentiert sich der Mannheimer gereift - in doppelter Hinsicht.

Andy Schmid nahm sich viel Zeit. Zweieinhalb Minuten lang setzte der Nationaltrainer der Schweizer Handballer in den WM-Tagen von Dänemark zu einem Plädoyer für Juri Knorr an, seinen Lehrling, den Spielmacher der deutschen Handballer, in dem sich der fünfmalige Bundesliga-MVP Schmid manchmal wiedererkennt. Und er hatte einen klaren Appell mitgebracht.