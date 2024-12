"Kein Freiraum für Lässigkeiten": Alfred Gislason nominiert Olympiahelden für EM-Qualifikation

Die Silberhelden treffen sich wieder: 85 Tage nach dem Olympiafinale kommen die deutschen Handballer Anfang November in Großwallstadt zusammen. Die nächsten Großereignisse werfen ihre Schatten voraus.

Die Erinnerung an die Tage von Paris und Lille ist noch frisch, keine drei Monate sind seitdem vergangen. Der Ballverlust des Franzosen Dika Mem, der Aufstieg von Jungstar Renars Uscins und die dänische Dominanz im Finale: Die deutschen Handballer werden sich viel zu erzählen haben, wenn sie am 4. November in Großwallstadt erstmals seit den Olympischen Spielen wieder zusammenkommen. Doch Bundestrainer Alfred Gislason richtet den Blick bereits nach vorne.

"Wir freuen uns sehr auf das erste Heimspiel nach Olympia und unsere Fans in Mannheim, aber unsere Aufgabe lässt keinen Freiraum für irgendwelche Lässigkeiten", sagte der Isländer am Mittwoch, als er den Kader für die kommenden Aufgaben bekannt gab. Mit 13 Silberhelden geht Gislason in die EM-Qualifikationsspiele gegen die Schweiz am 7. November in Mannheim und drei Tage später in der Türkei.

Mit dabei im 18-köpfigen Kader ist auch Spielmacher Juri Knorr, der sich vor eineinhalb Wochen den Daumen der linken Hand gebrochen hatte. Dagegen stehen Gislason Julian Köster und Tim Hornke aus seiner Olympia-Auswahl nicht zur Verfügung. Zudem hat Kai Häfner seine Karriere in der Nationalmannschaft beendet. Zurück im Kader sind Franz Semper, Nils Lichtlein, Lukas Zerbe und Philipp Weber.