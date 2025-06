Das Spiel um Platz 3 in der Handball Champions League bestreiten heute HBC Nantes und der FC Barcelona. SPOX verrät, wer das Spiel live überträgt.

Am heutigen Sonntag, den 15. Juni, endet das Handball Champions League Final Four. Im Spiel um Platz drei treffen um 15 Uhr HBC Nantes und der FC Barcelona aufeinander. Als Austragungsort der Partie dient die Lanxess Arena in Köln.

Hier bei SPOX erfahrt Ihr, wer das Duell live im TV und Livestream zeigt.