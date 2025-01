Handball WM, Viertelfinale: Teams, Paarungen, Zeitplan, Spielplan, Termine, Übertragung im Free-TV und Livestream

Bei der Handball WM stehen die Viertelfinals an. Welche Paarungen ergeben sich und wo werden die Spiele übertragen? SPOX hat die Antwort.

Mit zwei Siegen aus drei Hauptrundenspielen ist die deutsche Handball-Nationalmannschaft bei der WM 2025 in Kroatien, Dänemark und Norwegen in das Viertelfinale eingezogen. Am Dienstag, den 28. Januar, starten die Viertelfinals.

Hier bei SPOXerfahrt Ihr, welche Teams im Viertelfinale stehen, welche Paarungen es gibt und wer die Duelle live im TV und Livestream überträgt.