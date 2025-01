Handball WM, Viertelfinale heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt die Spiele von Deutschland und Co. im Free-TV sowie Livestream?

Deutschland und Co. stehen im Viertelfinale der Handball WM. Wer die Spiele heute live überträgt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Die Viertelfinals stehen bei der Handball-WM 2025 an. Mit von der Partie sind neben Deutschland unter anderem auch Dänemark, Brasilien und Portugal. Los ging es am Dienstag, den 28. Januar. Das DHB-Team spielt am Mittwoch gegen Portugal um den Einzug in das WM-Halbfinale.

Wer die Begegnungen im Viertelfinale heute live im Free-TV und Livestream zeigt, verrät Euch SPOX in diesem Artikel.