Im Halbfinale der Handball-WM 2025 kommt es zum Duell zwischen Frankreich und Kroatien. Wer die Begegnung live zeigt, erfahrt Ihr hier.

Am heutigen Donnerstag, den 30. Dezember, treffen im Halbfinale der Handball-WM Frankreich und Kroatien aufeinander. Die WM-Partie beginnt um 20.30 Uhr in der Arena Zagreb in der kroatischen Hauptstadt Zagreb.

SPOX verrät Euch, wer das Halbfinale live im TV und Livestream überträgt.