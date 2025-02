Das Finale der Handball-WM 2025 bestreiten heute Kroatien und Dänemark. SPOX verrät Euch, wer das Duell live im TV und Livestream überträgt.

Am heutigen Sonntag, den 2. Februar, geht das Finale der Handball-WM 2025 über die Bühne. In der Unity Arena in Oslo treffen Kroatien und Dänemark aufeinander. Das Endspiel startet um 18.00 Uhr.

Hier bei SPOX erfahrt Ihr, wer das WM-Finale live zeigt.