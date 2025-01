Handball WM, DHB-Team kostenlos live sehen: Wer zeigt / überträgt Spiele von Deutschland im Free-TV und Livestream?

Die deutsche Handball-Nationalmannschaft nimmt an der bevorstehenden WM 2025 teil. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die DHB-Spiele kostenlos sehen könnt.

Mit der Weltmeisterschaft in Kroatien, Dänemark und Norwegen steht das nächste große Handball-Turnier an. Vom 14. Januar bis zum 2. Februar kämpfen 32 Nationen um den Titel, den zuletzt Dänemark 2023 gewinnen konnte. Diese 32 Mannschaften wurden auf acht Vierer-Gruppen aufgeteilt. Qualifizieren konnte sich auch die deutsche Nationalmannschaft, die in der Gruppe A auf Tschechien, Polen und die Schweiz trifft.

Im Folgenden erfahrt Ihr, wie Ihr die deutschen Spiele bei der WM kostenlos live sehen könnt.