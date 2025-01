Vom 14. Januar bis zum 2. Februar findet die Handball-WM 2025 statt. SPOX verrät Euch, wo Ihr die Spiele in Österreich sehen könnt.

Bei der Handball-WM 2025 in Kroatien, Norwegen und Dänemark ist auch Österreich im Teilnehmerfeld vertreten. Österreichs Handballer treffen in der Gruppe C auf Frankreich, Katar und Kuwait. Doch wer kümmert sich um die Übertragung in Österreich?

SPOX liefert Euch die Antwort.