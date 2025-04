Heute steht das Final Four im Rahmen des DHB-Pokals an. SPOX verrät, wer die Halbfinalspiele live im TV und Livestream überträgt.

Am heutigen Samstag, den 12. April, startet das Final Four im DHB-Pokal. Um 16.10 Uhr geht es los mit dem Duell zwischen dem THW Kiel und den Rhein-Neckar Löwen. Um den Finaleinzug kämpfen im Anschluss die MT Melsungen und die HBW Balingen-Weilstetten. Die beiden Begegnungen finden in der Lanxess Arena in Köln statt.

Hier bei SPOX erfahrt Ihr, wer die Pokalspiele live zeigt.