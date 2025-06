Handball Champions League: Wer ist der HCL Rekordsieger?

Das Final Four der Handball Champions League steht bevor. Wer der Rekordsieger des Wettbewerbs ist, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Am 14. und 15. Juni 2025 findet das Final Four der Handball Champions League in der Kölner Lanxess-Arena statt. Aus deutscher Sicht sind mit den Füchsen Berlin und dem SC Magdeburg gleich zwei Teams im Rennen um den prestigeträchtigen Titel vertreten.

Der SCM konnte die Champions League bereits zweimal gewinnen und zählt damit zu den erfolgreicheren Klubs im europäischen Handball. Eine Mannschaft jedoch dominiert die Königsklasse seit Jahren – und das zeigt sich auch in der Übersicht der Rekordsieger.

Wer Rekordsieger des Wettbewerbs ist, erfahrt Ihr in diesem Artikel.