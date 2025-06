In der Handball-Champions League steht das Final Four an. Hier erfahrt Ihr, wie viel Preisgeld dem Gewinner zusteht.

Vier Mannschaften kämpfen noch um den Titel in der Handball-Champions-League – darunter zwei Teams aus der Bundesliga. Das Final-Four-Turnier in der Lanxess-Arena in Köln steht an. Im ersten Halbfinale am 14. Juni stehen sich die Füchse Berlin und HBC Nantes gegenüber. Am selben Tag treffen der FC Barcelona und der SC Magdeburg aufeinander. Das Finale steigt am 15. Juni um 18 Uhr.

Hier erfahrt Ihr, wie viel Preisgeld dem Gewinner zusteht.