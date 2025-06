Das EHF Champions League Final Four steht vor der Tür, Spielstätte ist wie gewohnt die Lanxess Arena in Köln. Aber wieso eigentlich?

Das EHF Champions League Final Four ist das Saisonhighlight des europäischen Vereins-Handballs. Seit seiner Einführung im Jahr 2010 hat sich das Turnier etabliert und gilt als eines der prestigeträchtigsten Events im Handballsport. Doch warum findet das Final Four immer in der Lanxess Arena in Köln statt?

SPOX liefert Euch die Antwort.