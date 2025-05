Wo ist das Spitzenspiel der HBL zwischen den Füchsen Berlin und dem MT Melsungen heute live zu sehen? SPOX hat alle Infos!

Am Donnerstagabend steht das Spitzenspiel der Handball Bundesliga zwischen den Füchsen Berlin und dem MT Melsungen an. Tabellenführer und Verfolger sind punktgleich. Die Begegnung könnte sich vier Spieltage vor Schluss im Kampf um den Titel wegweisend sein. Anpfiff ist um 20 Uhr in der Berliner Max-Schmeling-Halle.

Wo das Spiel live zu sehen ist, erfahrt Ihr bei SPOX!