Bei welchem Sender läuft das Halbfinale der Handball Champions League zwischen den Füchsen Berlin und dem HBC Nantes? SPOX hat alle Infos!

Mitte Juni findet die diesjährige Handball Champions League mit dem Final Four ihren Höhepunkt. Wieder einmal wird in der Kölner Lanxess Arena der internationale Titelträger bestimmt. Mit den Füchsen Berlin und dem SC Magdeburg kämpfen auch zwei deutsche Teams um die europäische Krone. Den Auftakt des Events markieren die Füchse am 14. Juni um 15:00 Uhr gegen den HBC Nantes.

SPOX verrät, wo Ihr die Begegnung live verfolgen könnt!