Füchse Berlin vs. Aalborg Handbold, Handball Champions League heute live im Free-TV sehen: Wer zeigt / überträgt das Viertelfinale der HCL im TV und Livestream?

Die Füchse Berlin treffen Viertelfinale der EHF Champions League auf Aalborg Handbold. SPOX verrät Euch, wer das Hinspiel heute live überträgt.

Am heutigen Donnerstag, den 24. April, treffen die Füchse Berlin in der EHF Champions League auf Aalborg AB Handbold. Das Viertelfinal-Hinspiel wird in der Max-Schmeling-Halle in Berlin ausgetragen und beginnt um 20.45 Uhr.

SPOX verrät Euch wer die Partie live überträgt.