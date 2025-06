FC Barcelona vs. SC Magdeburg, Handball Champions League Final Four heute live im Free-TV sehen: Welcher Sender zeigt / überträgt das Halbfinale im TV und Livestream?

Bei welchem Sender läuft das Halbfinale der Handball Champions League zwischen dem FC Barcelona und dem SC Magdeburg? SPOX hat alle Infos!

Die laufende Handball-Saison findet Mitte Juni in der Kölner Lanxess Arena ihren absoluten Höhepunkt: Im Final Four Turnier treffen die vier besten europäischen Teams aufeinander, um im K.O.-System - bestehend aus zwei Halbfinals und dem Endspiel den Titelträger zu ermitteln. Auch zwei deutsche Vertreter sind mit von der Partie. Während die Füchse Berlin zum Auftakt gegen den HBC Nantes antreten müssen, trifft der SC Magdeburg im zweiten Halbfinale auf den amtierenden Titelverteidiger des FC Barcelona. Anwurf der Begegnung ist am 14. Juni um 18:00 Uhr.

Wer die Begegnung live zeigt, erfahrt Ihr bei SPOX!