FC Barcelona vs. Aalborg Handbold, Final Four heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Handball Champions League Finale im TV und Livestream?

Der FC Barcelona und Aalborg Handbold kämpfen im Finale der Champions League um die prestigeträchtigste Trophäe im Handball. Ihr wollt wissen, wer das Endspiel live im TV und Livestream zeigt / überträgt? SPOX hat die Antwort.

Eine lange und kräftezehrende Champions-League-Saison findet am heutigen Sonntag, den 9. Juni, ihr Ende. Im letzten Spiel der Saison stehen sich der FC Barcelona aus Spanien und Aalborg Handbold aus Dänemark gegenüber. Gespielt wird, wie alle Spiele des Final Four, in der Kölner Lanxess Arena, wo um 18 Uhr der Anwurf erfolgt.

Im Halbfinale schalteten beide Teams jeweils eine deutsche Mannschaft aus. Während Barcelona mit dem THW Kiel kurzen Prozess machte und die Norddeutschen deutlich mit 30:18 schlug, mühte sich Aalborg zu einem 28:26-Sieg gegen den SC Magdeburg.