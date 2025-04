Handball EM: Wo läuft Deutschland vs. Ungarn heute live im Free-TV und Livestream?

Deutschland kriegt es heute bei der Handball-EM mit Ungarn zu tun. SPOX verrät, wie Ihr die Partie in der Hauptrunde live im TV und Livestream sehen könnt.

Bei der Handball-Europameisterschaft wird am heutigen Montag, den 22. Januar, die Hauptrunde mit dem dritten Spieltag fortgesetzt. Im Einsatz ist auch das deutsche Team, das um 20.30 Uhr auf Ungarn trifft. Gespielt wird in der Lanxess Arena in Köln.

Nach dem Unentschieden gegen Österreich am vergangenen Samstag braucht das DHB-Team heute eigentlich fast schon einen Sieg, zumindest jedoch ein Unentschieden.

In der Gruppe I liegt man einen Zähler hinter Ungarn und Österreich auf Rang vier. Frankreich ist mit perfekten sechs Punkten nur noch theoretisch in Reichweite.