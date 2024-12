Handball EM Frauen heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt die Spiele von Deutschland und Co. bei der Europameisterschaft im TV und Livestream?

Die Handball-EM der Frauen steigt vom 28. November bis zum 15. Dezember. Hier gibt es die Infos zu den heutigen Spielen.

Die 16. Austragung der Frauen-Europameisterschaft findet gleich in drei Ländern statt: Österreich, Ungarn und in der Schweiz. Am 28. November wird das Turnier, an dem 24 Nationen teilnehmen, mit den ersten Gruppenspielen eröffnet. Das Finale steigt am 15. Dezember in Wien.

Auch die deutsche Frauen-Nationalmannschaft hat sich für das Turnier qualifiziert und muss in der Gruppe F gegen die Niederlande, Island und die Ukraine ran - wo sich das DHB-Team auf dem zweiten Rang für die Hauptrunde qualifiziert hat. Dort war für das DHB-Team allerdings Schluss.