Deutschland trägt im Jahr 2024 eine Handball-Europameisterschaft aus. Hier bei SPOX erfahrt Ihr, wann das Turnier endlich losgeht.

Die Fußball-Europameisterschaft ist in diesem Jahr nicht das einzige große Sport-Highlight, das in Deutschland stattfindet. Lange davor steigt in Deutschland noch die 16. Handball-Europameisterschaft.

Doch wann genau geht es los? Im Folgenden erfahrt Ihr es.