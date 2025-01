Für das DHB-Team geht die WM heute mit der Partie gegen die Schweiz weiter. Wo diese im TV und Livestream läuft, erfahrt Ihr hier.

Die Handball-WM 2025 geht für Deutschland am heutigen Freitag, 17. Januar, mit dem Vorrundenspiel gegen die Schweiz weiter. Auch dieses Spiel steigt wie schon die Auftaktpartie des DHB-Teams gegen Polen in der Jyske Bank Boxen in Hering (Dänemark). Spielbeginn ist um 20.30 Uhr.

SPOX verrät Euch, wo die Partie läuft.