Das DHB-Team misst sich heute bei der Handball-WM mit der polnischen Nationalmannschaft. SPOX verrät, wie Ihr das Spiel live verfolgen könnt.

Die Handball-WM 2025 geht für das DHB-Team am heutigen Mittwoch, den 15. Januar, mit einem Vorrundenspiel gegen Polen los. Wie alle Vorrundenspiele der deutschen Nationalmannschaft findet auch das Auftaktspiel heute in Jyske Bank Boxen in Hering (Dänemark) statt. Der Anwurf erfolgt um 20.30 Uhr.