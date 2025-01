Deutschlands Handballer vor WM-Auftakt gegen Polen: Riesige Vorfreude und eine neue Rolle, die Gefahren birgt

Deutschlands Handballer starten ihr WM-Abenteuer gegen Polen. Das Gislason-Team zählt zu den Mitfavoriten, sieht aber auch eine Gefahr.

Alfred Gislason klatschte einmal in beide Hände und schickte Deutschlands Handballer nach knackig-kurzer Ansprache auf die Aufwärmrunde. Der Bundestrainer wählte zu Beginn des Abschlusstrainings in der Jyske Bank Boxen in Herning keine großen Worte, beim WM-Auftakt gegen Polen soll sein Team am Mittwochabend (20.30 Uhr/ARD) Taten sprechen lassen. "Man hat gemerkt, dass bei allen Beteiligten eine riesige Vorfreude herrscht. Von uns aus kann es losgehen", sagte der DHB-Coach vor dem Start der Medaillenjagd in Dänemark. Die erste Partie sei bereits wie "unser erstes Endspiel".

Handball-WM: Das ist der deutsche Kader