Deutschland vs. Portugal heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das Handball Testspiel im TV und Livestream?

Im vorletzten Testspiel vor Beginn der Europameisterschaft kriegt es die deutsche Handball-Nationalmannschaft heute mit Portugal zu tun. SPOX verrät, wie Ihr die Partie live im Free-TV und Livestream sehen könnt.

Bevor das DHB-Team am 10. Januar gegen die Schweiz ihr erstes Vorrundenspiel bei der Heim-EM 2024 bestreitet, ist es noch einmal im Rahmen eines Testspiels im Einsatz. So misst sich das Team von Bundestrainer Alfred Gislason am heutigen Donnerstag, den 4. Januar, mit Portugal. Um 16 Uhr geht der Test los, gespielt wird in der Flens-Arena in Flensburg.

Heute findet für Deutschland das erste von zwei Testspielen gegen die Portugiesen vor der Heim-EM statt. Denn auch am kommenden Samstag trifft die DHB-Auswahl auf Portugal.