Das DHB-Team spielt im Viertelfinale der Handball-WM gegen Portugal. SPOX verrät Euch, wie Ihr die Partie live verfolgen könnt.

Nach dem Weiterkommen in der Hauptrunde bekommt es die deutsche Handball-Nationalmannschaft am heutigen Mittwoch, den 29. Januar, im WM-Viertelfinale mit Portugal zu tun. Um 20.30 Uhr geht es in Oslo, Norwegen, los.

SPOX verrät Euch die Infos zur Übertragung!