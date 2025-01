Zum Auftakt der Handball-WM trifft das DHB-Team auf Polen. Wie Ihr das Spiel verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Es ist so weit: Am heutigen Mittwoch, den 15. Januar, geht für die deutsche Handball-Nationalmannschaft die Weltmeisterschaft 2025 los. Das Team von Bundestrainer Alfred Gislason misst sich zum Auftakt mit Polen. Das Duell in Jyske Bank Boxen in Hering (Dänemark) geht um 20.30 Uhr los.