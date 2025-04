Deutschland vs. Österreich heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Handball Olympia Qualifikation im TV und Livestream?

Für die deutsche Handball-Nationalmannschaft geht es heute im dritten Qualifikationsspiel für Olympia gegen Österreich um alles oder nichts. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die Partie live im TV und Livestream mitverfolgen könnt.

Am heutigen Sonntag, den 17. März, bestreitet die deutsche Handball-Nationalmannschaft ein besonders wichtiges Spiel. Nachdem das Team von Bundestrainer Alfred Gislason gestern gegen Kroatien mit 30:33 verloren hat, darf man heute im dritten Qualifikationsspiel für Olympia gegen Nachbar Österreich auf keinen Fall verlieren.

Im Qualifikationsturnier 2, an dem neben Österreich und Kroatien auch Algerien teilnimmt, bekommen nämlich die besten zwei Mannschaften der Gruppe jeweils ein Ticket für das Großereignis in Paris in diesem Sommer.

Kroatien ist dank zweier Siegen bereits fix qualifiziert, heute machen sich Deutschland und Österreich den zweiten Teilnehmer unter sich aus. Beide Nationen konnten bislang ein Spiel gewinnen und verloren zudem auch eines.

Handball, Olympia Qualifikation: Die aktuelle Tabelle des Qualifikationsturniers 2