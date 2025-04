Deutschland vs. Österreich heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Handball EM im TV und Livestream?

[component]

Für die deutsche Handballnationalmannschaft geht die Hauptrunde bei der Heim-EM heute mit einem Duell gegen Österreich weiter. Wie Ihr die Begegnung live im Free-TV und Livestream verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Das DHB-Team ist am vergangenen Donnerstag mit einem 26:24-Sieg gegen Island in die Hauptrunde gestartet und steht daher in der Gruppe I bei zwei von möglichen vier Punkten.

Am heutigen Samstag, den 20. Januar, geht es nun weiter mit dem zweiten Hauptrundenspiel, Gegner ist der Nachbar Österreich, der bislang die Überraschung des Turniers ist und ebenfalls sein erstes Hauptrundenduell gegen Ungarn gewinnen konnte.

Deutschland gegen Österreich beginnt um 20.30 Uhr und wird in der Kölner Lanxess Arena ausgetragen.