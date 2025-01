Deutschland vs. Dänemark, Handball WM heute live: Wer zeigt / überträgt das DHB-Team bei der Weltmeisterschaft im TV und Livestream?

Das erste Hauptrundenspiel gegen den Top-Favoriten Dänemark steht bevor. Wer das Duell live zeigt, erfahrt Ihr hier.

Mit drei Siegen aus drei Spielen ist die deutsche Handball-Nationalmannschaft bei der WM 2025 in Kroatien, Dänemark und Norwegen in die Hauptrunde eingezogen. Am heutigen Dienstag geht es im ersten Spiel direkt gegen den Olympiasieger und Weltmeister Dänemark.

Die Begegnung startet um 20.30 Uhr im dänischen Herning.

Hier bei SPOX erfahrt Ihr, wer das Spiel live im TV und Livestream überträgt.