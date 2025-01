Deutschland vs. Brasilien, Handball Testspiel heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt die WM Generalprobe des DHB-Team Testspiel im TV und Livestream?

Das DHB-Team bestreitet heute gegen Brasilien seine WM-Generalprobe. Hier die Infos zur Übertragung.

Bevor die WM in Dänemark, Norwegen und Kroatien losgeht, ist die deutsche Handball-Nationalmannschaft noch einmal in einem Testspiel gegen Brasilien gefragt, das am heutigen Samstag, den 11. Januar, um 16.20 Uhr stattfindet. Gespielt wird in der Barclays Arena (Hamburg).

Erst am Donnerstag trafen die beiden Mannschaften in einem ersten Testspiel gegeneinander an, nun kommt es zu einem zweiten Duell.