Deutschland vs. Brasilien, Handball heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das DHB-Team Testspiel vor der WM im TV und Livestream?

Bevor die deutsche Nationalmannschaft in die WM startet, stehen noch zwei Testspiele gegen Brasilien an. Alle Infos zur Übertragung findet Ihr hier.

Bald beginnt die Handball WM in Kroatien, Dänemark und Norwegen. Doch bevor die deutsche Mannschaft nach Dänemark aufbricht und dort am 15. Januar gegen Polen das erste Vorrundenspiel bestreitet, kommt es am heutigen Donnerstag, 9. Januar, um 18.30 Uhr in Flensburg noch zum ersten von zwei Testspielen gegen die ebenfalls qualifizierten Brasilianer.

Wie Ihr die Partie live verfolgen könnt erfährt Ihr hier.