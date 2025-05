"Der Typ hat die Lücke in der Matrix gefunden!" Füchse Berlin greifen dank dem "menschlichen Cheat-Code" nach historischem Titel

Die Berliner sind nach der nächsten Show ihres Superstars Mathias Gidsel dem historischen Titel ganz nah - in Euphorie will aber niemand verfallen.

Mathias Gidsel stockte kurz. Er? Ein Außerirdischer? "Was heißt das?", fragte der Matchwinner nach seiner nächsten eindrucksvollen Gala verwundert am Dyn-Mikrofon und versicherte dann mit einem Grinsen: "Ich bin ein ganz kleiner Mensch aus Dänemark". Schwer zu glauben angesichts der ganz persönlichen Rekord-Show des Welthandballers, der die Füchse Berlin so kurz vor dem Ziel mehr denn je von der ersten Meisterschaft der Vereinsgeschichte träumen lässt.