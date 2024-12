Das gab es noch nie! Meilenstein für deutschen Handballbund verkündet

Novum für den deutschen Handballbund: Gleich beide EM-Endrunde werden 2032 in Deutschland ausgetragen.

Der Deutsche Handballbund (DHB) wird 2032 erstmals in einem Jahr Ausrichter beider EM-Endrunden sein. Bei der Vergabe der Titelkämpfe in acht Jahren auf dem außerordentlichen Kongress des Europa-Verbandes EHF in Wien erhielt Deutschlands Bewerbung mit Frankreich um das Männer-Turnier ebenso den Zuschlag wie die DHB-Kandidatur mit Dänemark und Polen für die Gastgeberrolle beim Frauen-Wettbewerb.

Bei beiden Titelkämpfen finden die meisten Spiele und die Finalrunden in deutschen Hallen statt. Der Männer-Champion 2032 wird vom 15. Januar bis 1. Februar ermittelt, Europas Frauen-Elite kämpft am Ende desselben Jahres vom 2. bis 19. Dezember um den Titel.