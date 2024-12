Champions League: SC Magdeburg und Füchse Berlin legen Fehlstart hin

Der deutsche Handball-Meister SC Magdeburg und "Vize" Füchse Berlin haben Fehlstarts in die Champions League hingelegt und ihre Auftaktspiele gegen die ungarischen Spitzenteams verloren.

Zunächst unterlag Magdeburg bei Ungarns Vizemeister Pick Szeged nach einem Einbruch in Halbzeit zwei 29:31 (18:17). Danach mussten sich die Füchse in ihrem Heimspiel Meister Veszprem KV 31:32 (16:16) geschlagen geben.

In der Pick Arena spielten die Magdeburger von Trainer Bennet Wiegert in den ersten 30 Minuten gut mit, verloren dann aber nach der Pause völlig den Faden. Mit einem 11:3-Lauf zum 28:21 setzte sich Szeged vorentscheidend ab, Magdeburg kam mit einer beherzten Vorstellung in der Schlussphase noch einmal heran.

Philipp Weber und Omar Ingi Magnusson waren mit fünf Treffern beste Werfer der Magdeburger, die in der starken Gruppe B unter anderem auf die Topteams FC Barcelona und Aalborg HB treffen. Bei Szeged kam Mario Sostaric auf sechs Tore.